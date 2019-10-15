"Люди проти!" Тимошенко закликала до референдуму щодо землі та "формули Штайнмаєра"

Парламентська фракція "Батьківщина" вимагає від влади спиратися на думку людей, ухвалюючи важливі рішення з питань, які становлять загрозу існуванню України, – розпродаж землі та стратегічної власності, застосування формули Штайнмаєра.

Про це лідерка партії Юлія Тимошенко заявила на Погоджувальній раді парламентських фракцій та груп. Зокрема, вона наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про всенародний референдум і нагадала, що саме народовладдя було першим пунктом у передвиборчій програмі президента.

"На референдум треба винести питання продажу землі, адже люди наразі виступають проти такого рішення. Так, за останніми соцдослідженнями, 73% категорично проти продажу землі, 81% – проти продажу іноземцям, а ще дві третини вимагають референдуму щодо земельного питання", – нагадала Тимошенко.

Юлія Тимошенко

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Окрім того, вона зауважила, що багато українців вимагають референдуму і щодо застосування "формули Штайнмаєра".

Тимошенко також заявила, що вимагає від президента ветувати ухвалений парламентом законопроєкт, який ліквідовує список об'єктів, що їх заборонено приватизувати.

"Як можна скасувати перелік, коли там всі науково-дослідні інститути. Є загроза, що їх продадуть просто як приміщення. Там 124 об’єкти Укроборонпрому, це наші оборонні заводи! Це пряме зазіхання на незалежність, суверенність держави. Треба розробити новий перелік, а потім вже підписати закон", – зазначила вона.

Як писав OBOZREVATEL, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що ухвалений парламентською більшістю законопроєкт 1054-1, що дозволить продати стратегічну державну власність країни, суперечить інтересам народу та має бути заветований.

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