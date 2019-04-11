Тимошенко: я дивлюсь з оптимізмом у майбутнє, але зараз нам потрібно засукувати рукава

Хто б не переміг на президентських виборах, Юлія Тимошенко та її команда готові, засукавши рукава, відповідально працювати заради майбутнього України та щастя її людей.

Про це лідер "Батьківщини" заявила під час 12 Київського безпекового форуму "Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу", повідомляється на сайті політсили.

За словами політика, нині держава постала перед вибором: чи збережеться статус-кво кланово-олігархічного консенсусу, корупції, неефективності інституцій, чи ми зможемо все це поміняти, чи зможе політичне перезавантаження зробити українців щасливими, чи буде в державі справедливість.

Юлія Тимошенко Прес-служба "Батьківщини"

Як би не завершилась президентська кампанія, нічого миттєво не зміниться, переконана голова партії. Саме тому, наголосила вона, завдання всіх відповідальних державних діячів країни та друзів України – допомогти здійснити всеосяжні зміни.

"Ми не маємо допустити, щоб залишився статус-кво корупційних змов. Ми всі мусимо довести, що це можливо змінити. Я і моя команда служитимемо цьому так, як тільки можемо. Для нас – це служіння Україні", – запевнила Тимошенко.

Для виконання цієї важкої роботи було створено фундаментальний документ – Новий курс. Над стратегією розвитку держави працювали сотні фахівців, які мають знання та досвід у різних галузях.

"Цей документ був зроблений не під вибори, а для України. Якщо ми відповідальні політики, ми зобов’язані всі пропозиції, які ми маємо, зібрати та зробити Україну щасливою. Я в цьому бачу покликання нашої команди", – наголосила лідер "Батьківщини".

Окрім того, зауважила Тимошенко, майбутнє нашої держави залежатиме і від виконання країнами-гарантами Будапештського меморандуму міжнародних зобов’язань, взятих перед Україною в обмін на її відмову від ядерного потенціалу. І зміна президента – це вікно великих можливостей, щоб посилити переговорні процеси, зауважила вона.

"Питання України має бути поставлено в контексті світового прагнення до демілітаризації. Я вважаю, що без мирної цілісної України не може бути мирної та цілісної Європи", – підсумувала Тимошенко.

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