Тимошенко взяла участь у зустрічі лідерів Європейської партії і попередила про виклики для України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та перший заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря взяли участь у 7-мій зустрічі лідерів Східного партнерства з Європейської народної партії, яка відбулася 17 червня.

Тимошенко під час виступу подякувала ЄНП за рішучі кроки та допомогу країнам під час пандемії коронавірусу.

"Дорога родино ЄНП, я дуже рада бачити вас усіх на цій зустрічі. Хочу подякувати, що у той час, коли ви зіткнулися з пандемією коронавірусу, ви змогли витримати цей удар, ви змогли захистити свої країни та допомогли нам захисти наші країни. Пандемія була перевіркою всіх систем нашого життя, і я переконана, що кожній країні треба зробити відповідні висновки й посилити всі інституції, які можуть захищати нас від таких викликів", – наголосила Тимошенко.

Тимошенко взяла участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії

Вона зазначила, що пандемія також призвела до різкого економічного падіння, тому саме зараз настав час скористатися моментом і докласти нових зусиль для досягнення справедливого миру в Україні.

"Очевидно, що під час пандемії та під час карантинів економіки багатьох країн, включаючи Росію, знаходяться в тяжкому стані, тому економічні санкції наразі є найбільш болючими та відчутними. Ми не повинні згаяти час. Це той період, коли треба негайно докладати нових зусиль для досягнення справжнього миру в Україні на справедливих умовах", – підкреслила лідерка "Батьківщини".

Під час виступу Тимошенко також поінформувала про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні. Вона наголосила, що останні шість років в Україні відбувалася реформа правосуддя. На її думку, "саме зараз нові гучні політичні справи стануть тестом на ефективність цих реформ".

Тимошенко взяла участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії

Політикиня повідомила, що згідно з останнім опитуванням суспільної думки, 60% респондентів вважають, що у внутрішній політиці країна рухається у неправильному напрямку. Саме тому "Батьківщина" розпочинає об’єднання справжніх, нефейкових демократичних сил, здатних повернути Україну до нормально життя.

"На жаль, зараз ми спостерігаємо зростаючу нестабільність в Україні – економічну, соціальну і безпекову. Вихід із цієї ситуації бачу тільки в об‘єднанні проєвропейських демократичних сил задля збереження нашої країни", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Під час зустрічі, яка відбулася у режимі відеоконференції, учасники обговорили подальше зміцнення співпраці між східними країнами-партнерами та ЄС, а також можливість посиленої стратегії співпраці з асоційованими країнами, розглянули шляхи сприяння безпековій співпраці та зміцнення інституцій, належного управління, верховенства права і поваги до прав людини, а також обговорили політичну ситуацію в країнах-партнерах та геополітичні виклики в регіоні. Окрім того, йшлося про ситуацію з розповсюдження COVID-19 у Європі та зусилля держав з подолання наслідків пандемії.

Тимошенко взяла участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії

У зустрічі брали участь президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Федеральна Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем‘єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнкович (країна наразі головує в ЄС), президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, та інші лідери та політики європейських країн.

Європейська народна партія проводила останню Зустріч лідерів Східного партнерства з ЄНП у 2017 році в Брюсселі після успішних зустрічей, які відбулися у Ризі, Кишиневі, Батумі, Єревані та Вільнюсі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що умови, на які погоджується влада у перемовинах із МВФ, свідчать про те, що президент Володимир Зеленський обрав шлях передачі країни в управління зовнішнім силам. Політсила звертатиметься через це до суду.