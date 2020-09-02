Тимошенко вперше прокоментувала свій стан через СOVID-19
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала своє самопочуття після інфікування коронавірусом.
Деталями про перебіг хвороби вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. Політикиня зазначила, що до одужання ще далеко, втім, кризовий період минув.
"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і, хоч до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", – написала Тимошенко.
Також вона подякувала всім, хто її лікував, молився за її здоров'я та допомагав у боротьбі з небезпечною хворобою. Лідерка "Батьківщини" наголосила, що саме це допомогло їй у протистоянні з бідою.
"Іноді я думаю, що багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини, – це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці та мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", – звернулася до українців Тимошенко.
"Заради цього відчуття єдності з вами варто було жити і боротися, бо ми своєю любов’ю робимо світ кращим. Дякую вам і міцно вас обіймаю. Все буде добре!" – підсумувала нардепка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї.
В її оточенні в кінці серпня офіційно підтвердили зараження, повідомивши, що політикиня – у важкому стані.
Пізніше джерела розповіли, що стан Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, нібито погіршився – її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
Однак народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко запевнив, що Тимошенко не під'єднували до апарату ШВЛ, проте підтвердив її критичний стан через високу температуру.