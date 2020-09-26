Тимошенко пояснила, чому місцеві вибори важливі для кожного українця

Місцеві вибори 25 жовтня мають надзвичайне значення для українців і для України. Громади стають самостійнішими й отримують нарешті можливість розпоряджатися своїми ресурсами.

Дуже важливо, щоб до місцевої влади прийшли сильні, чесні, справедливі, віддані інтересам громадян, фахові люди. Українці не повинні помилитися і вчергове проголосувати за "котів у мішку". До свого вибору слід ставитися відповідально. І обирати тих, кого знаємо, кого можемо оцінити по реальних справах.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона підкреслила, що саме цими принципами керувалася "Батьківщина" при підборі кандидатів у мери й депутати місцевих рад.

"Наші депутати, – запевнила Юлія Тимошенко, – це єдина надійна команда, яка знає, що робити для того, щоб змінити життя у містах і селах на краще вже зараз".

За словами лідера партії, вибори важливі ще й тому, що саме громади можуть зупинити безлад, до якого занурює країну центральна влада.

"В центрі влада вже передає стратегічну власність, надра, ресурси міжнародним спекулянтам, позбавляючи країну важелів розвитку. Тепер вони поклали око на ресурси, що належать місцевим громадам. І тому надзвичайно важливо не повторити помилки, допущені під час загальнонаціональних виборів, коли українці голосували за яскраві обгортки, не розуміючи, а що власне у них загорнули", – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що сьогодні не можна допустити експериментів над громадами. Саме тому потрібно обирати професійних, знаних людей, та врешті спрямувати вектор розвитку країни у правильному напрямку.

"Сьогодні 68% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а вибори – це той момент, коли можна піти іншим шляхом. Саме громади, їхнє об’єднання здатні стати тією потужною силою, яка більше не дасть центральній владі проводити політику проти інтересів українців та України. Команда "Батьківщини" буде формувати власне представництво у радах, буде об’єднуватися і з мерами, і з іншими командам, які стоятимуть на позиціях України, українців, економічного націоналізму. Треба після цих виборів повернути вектор розвитку в правильному напрямку – тому, який хочуть бачити люди", – підсумувала голова партії.

Партія "Батьківщина", яка йде на вибори під гаслом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА, офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами політичного експерта Дмитра Корнійчука, команда Юлії Тимошенко може показати найкращий результат й отримає перспективи на загальнонаціональному рівні.