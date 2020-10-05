Тимошенко визнав, що ОП не питав позиції Фокіна щодо Донбасу перед призначенням
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко визнав, що в ОПУ не питали позицію щодо Донбасу звільненого з української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.
Про це чиновник розповів у понеділок, 5 жовтня, під час спілкування з журналістами. Водночас він додав, що під час призначення на посаду "неможливо з першої співбесіди повністю знати всі нюанси".
"Я особисто не знав про таку позицію і Офіс президента, думаю, теж не знав. Дізналися, рішення ухвалили. Буде призначено іншого представника", – коротко відповів Тимошенко.
Також він додав, що у всіх людей, які представляють Україну в ТКГ, проукраїнська позиція щодо Донбасу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремих районах Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ після скандалів.