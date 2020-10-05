Тимошенко визнав, що ОП не питав позиції Фокіна щодо Донбасу перед призначенням

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Тимошенко визнав, що ОП не питав позиції Фокіна щодо Донбасу перед призначенням

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко визнав, що в ОПУ не питали позицію щодо Донбасу звільненого з української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

Про це чиновник розповів у понеділок, 5 жовтня, під час спілкування з журналістами. Водночас він додав, що під час призначення на посаду "неможливо з першої співбесіди повністю знати всі нюанси".

"Я особисто не знав про таку позицію і Офіс президента, думаю, теж не знав. Дізналися, рішення ухвалили. Буде призначено іншого представника", – коротко відповів Тимошенко.

Також він додав, що у всіх людей, які представляють Україну в ТКГ, проукраїнська позиція щодо Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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