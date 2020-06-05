Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що умови, на які погоджується влада у перемовинах із МВФ, свідчать про те, що президент Володимир Зеленський обрав шлях передачі країни в управління зовнішнім силам. Політсила звертатиметься через це до суду.

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу". За її словами, влада віддає МВФ надра, фінансові потоки та підприємства. Це означає, що прибутки належатимуть не українцям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Наші фінансові потоки, надра, стратегічні державні підприємства влада віддає міжнародним спекулянтам. А це означає, що й прибутки, які приносять вітчизняні фінансові потоки, наша державна власність, будуть належати вже не українцям, і це вплине на життя кожної людини. За безпорадність і непрофесійність влади пропонують платити звичайним громадянам", – зазначила Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Вона наголосила, що "Батьківщина" захищатиме національні інтереси України та права людей і від зовнішніх зазіхань, і від зрадницьких дій влади.

"Коли ми отримаємо підписаний варіант меморандуму з МВФ, ми звернемося до Конституційного суду, щоб визнати усі пункти документа, що порушують права громадян, суперечать інтересам держави, безпековим позиціям країни, неконституційними і такими, що не мають і не можуть виконуватися. Я хочу, щоб з нашою Батьківщиною припинили поводитися як з банановою республікою третього світу, я хочу, щоб Україну почали поважати", – зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" нагадала, що "в країни є ресурси, які дозволяють уникнути боргового ярма, але для цього треба покласти край безладу і припинити нарешті красти". Вже перші результати розслідування парламентської ТСК засвідчили – щонайменше 40 мільярдів гривень не доплачено до державного бюджету лише за рахунок корупційних схем із податком на додану вартість.

"Ми вимагали і вимагаємо термінової зустрічі президента, уряду, РНБО та лідерів фракцій. І вона зараз призначена на вівторок. Президент нарешті зобов’язаний почути, що в країни є ресурсів і коштів навіть більше, ніж він ціною здачі України хоче позичити в МВФ, і немає жодної потреби погоджуватися на всі умови, які нав’язують ззовні", – резюмувала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.