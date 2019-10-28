"Не виведуть економіку з тіні!" Тимошенко відстояла знищення штрафів для ФОП

Парламентський Комітет із питань соціальної політики підтримав поправку Юлії Тимошенко, яка звільняє спрощенців-ФОПів від штрафних санкцій.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету під час розгляду проєкту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України, який накладав додаткові великі штрафи на роботодавців за неправильне оформлення працівників, передає пресслужба ВО "Батьківщина".

"Важливо, що зараз розпочався процес розвантаження наших підприємців від штрафів", – наголосила Тимошенко.

Юлія Тимошенко Пресслужба ВО "Батьківщина"

Як пояснила політикиня, у разі ухвалення документу фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, під час виявлення порушень мають отримувати лише попередження й більше не платитимуть драконівські штрафи.

Тимошенко переконана: фінансові покарання та кримінальні справи не допоможуть вивести економіку з тіні.

"Нам треба докорінно змінювати податкову систему, робити її більш відкритою, з подвійним зменшенням податкового навантаження. Треба запроваджувати податок на виведений капітал, а також повністю переглядати грошово-кредитну політику НБУ", – підсумувала парламентарка.

Комітет підтримав поправку Юлії Тимошенко

Комітет підтримав поправку Юлії Тимошенко

Комітет підтримав поправку Юлії Тимошенко

Як писав OBOZREVATEL, 3 жовтня стало відомо, що в податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

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