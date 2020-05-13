Тимошенко відреагував на чутки про звільнення з ОП

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував чутки про своє звільнення і зазначив, що говорити про такі кроки можна буде лише після відповідного указу глави держави.

Також в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL він повідомив, що йому вже набридло регулярно відповідати на питання щодо ймовірної відставки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо президент вирішить, що мене треба звільняти, він видасть указ і звільнить мене. Коментувати чутки, які виходять раз на тиждень або раз на два тижні, мені здається, вже досить", – зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що одіозному заступнику голови Офісу президента Тимошенку після скандалу з перевезеннями медичних товарів, імовірно, знайшли заміну.

Нібито його місце мав зайняти Маркіян Лубківський, який з грудня 2005-го до грудня 2006 року був радником третього президента України Віктора Ющенка, а також обіймав посаду радника голови СБУ.

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