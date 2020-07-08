Тимошенко відповів на звинувачення Шарія в замовленні його ліквідації

Заяви блогера Анатолій Шарія нібито про причетність Офісу президента України до підготовки його вбивства є абсурдними.

Про це в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL заявив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко, якого Шарій звинуватив в причетності до організації його лікцідаціі.

"Все абсурдні висловлювання Шарія орієнтовані виключно на те, щоб привернути до себе увагу за всяку ціну і підняти свій рейтинг, і рейтинг своєї недопартіі. Насправді ні Офісу президента, ні президенту особисто взагалі нецікаво, хто такий Шарій, чим він займається", – сказав чиновник.

Тимошенко додав, що Шарій будує свої заяви на обмані для підняття рейтингу.

"Хайп на брехні, створення штучних конфліктів – ось тактика Анатолія Шарія. Вона не має перспектив, як і будь-яка тактика, побудована на фейках", – сказав заступник голови ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Анатолій Шарій розповів, нібито в Офісі президента України замовили його вбивство. За його словами до організації його "ліквідації" нібито причетний заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко і його помічник Сергій Малихін.