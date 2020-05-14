Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Тимошенко вдалося заблокувати закон про кредити для аграріїв

3.3т
Читати матеріал російською

Фракція "Батьківщина" заблокувала впровадження в Україні додаткового механізму обезземелення селян, який прописаний у законопроєкті про Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Про це голова партії Юлія Тимошенко написала на своїй офіційній сторінці у Facebook. За її словами, така ініціатива влади є антинародною.

"Учора під вечір у парламенті ми ледь зупинили нову загрозу для селян – законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Під гарною ідеєю знову сховались диявольські деталі. Фактично створюється незалежний від держави фонд, який роздаватиме бюджетні гроші під заставу землі, а потім цю заставлену землю віддаватиме невідомо кому. Я хочу запитати: ми що, взагалі тут з вами – папуаси, у нас на брязкальця обмінюють взагалі все, що у нас залишилося?" – обурилася Тимошенко.

"Зупинили нову загрозу для селян": Тимошенко вдалося заблокувати закон про кредити для аграріїв

Вказаним законопроєктом під приводом "підтримки малих та середніх фермерських господарств" передбачається створити спеціальний незалежний від держави Фонд, до якого увійдуть переважно іноземці, які будуть вирішувати як відбирати у селян землі і яким іноземним банкам потім її розподіляти. На його створення планували виділити 240 мільйонів гривень державних коштів.

Своє занепокоєння з приводу цієї антинародної ініціативи влади висловили й експерти Головного науково-експертного управління Верховної Ради. У своєму висновку до законопроєкту вони вказали на закладені в ньому корупційні ризики, адже в документі не прописані чіткі підстави участі у Фонді юридичних осіб.

Також не визначені критерії відбору учасників Фонду, що, на думку експертів, становить загрозу національній безпеці України, адже до Фонду можуть увійти юридичні особи з держави-агресора. Крім того, через невизначеність розміру частки статутного капіталу, який держава зберігає за собою у статутному капіталі Фонду, є ризик втрати державного контролю за його діяльністю. Закладено і передумови для нецільового використання коштів учасниками Фонду.

"Головне науково-експертне управління категоричне: цей законопроєкт містить значні корупційні ризики і несе загрозу національній безпеці. Нам вдалося не допустити його ухвалення!" – наголосила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги