"Зупинили нову загрозу для селян": Тимошенко вдалося заблокувати закон про кредити для аграріїв

Фракція "Батьківщина" заблокувала впровадження в Україні додаткового механізму обезземелення селян, який прописаний у законопроєкті про Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Про це голова партії Юлія Тимошенко написала на своїй офіційній сторінці у Facebook. За її словами, така ініціатива влади є антинародною.

"Учора під вечір у парламенті ми ледь зупинили нову загрозу для селян – законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Під гарною ідеєю знову сховались диявольські деталі. Фактично створюється незалежний від держави фонд, який роздаватиме бюджетні гроші під заставу землі, а потім цю заставлену землю віддаватиме невідомо кому. Я хочу запитати: ми що, взагалі тут з вами – папуаси, у нас на брязкальця обмінюють взагалі все, що у нас залишилося?" – обурилася Тимошенко.

Вказаним законопроєктом під приводом "підтримки малих та середніх фермерських господарств" передбачається створити спеціальний незалежний від держави Фонд, до якого увійдуть переважно іноземці, які будуть вирішувати як відбирати у селян землі і яким іноземним банкам потім її розподіляти. На його створення планували виділити 240 мільйонів гривень державних коштів.

Своє занепокоєння з приводу цієї антинародної ініціативи влади висловили й експерти Головного науково-експертного управління Верховної Ради. У своєму висновку до законопроєкту вони вказали на закладені в ньому корупційні ризики, адже в документі не прописані чіткі підстави участі у Фонді юридичних осіб.

Також не визначені критерії відбору учасників Фонду, що, на думку експертів, становить загрозу національній безпеці України, адже до Фонду можуть увійти юридичні особи з держави-агресора. Крім того, через невизначеність розміру частки статутного капіталу, який держава зберігає за собою у статутному капіталі Фонду, є ризик втрати державного контролю за його діяльністю. Закладено і передумови для нецільового використання коштів учасниками Фонду.

"Головне науково-експертне управління категоричне: цей законопроєкт містить значні корупційні ризики і несе загрозу національній безпеці. Нам вдалося не допустити його ухвалення!" – наголосила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.

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