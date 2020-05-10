Тимошенко в День матері: згадайте, подзвоніть, любіть!

Про мам можна говорити лише словами чистої любові. Адже мама – це і є любов і тепло, добро і світло… Мами – це щастя й енергія життя на планеті.

Про це йдеться у привітані Голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з нагоди святкування Дня матері, яке вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

"Якось в інтерв’ю іноземний журналіст сказав: "Вас називають залізною жінкою української політики…" Я йому відповіла: "Справжня залізна жінка – це моя мама. Але не у політиці, а взагалі у житті…" Я дякую тобі, рідна матусю моя, за все твоє терпіння, за твою турботу. За твою неймовірну силу і мудрість. За твою величезну любов…", – написала Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Лідер "Батькіщини" переконана, що материнська любов – це та сила, яка невпинно захищає людей та балансує добро на землі. У святковий день, Юлія Тимошенко закликала подякувати усім мамам і згадати тих, кого вже немає поруч.

"Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають на своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні боронять нашу Україну від ворогів. А особливо тим – чиї діти загинули за Батьківщину, зникли безвісти, перебувають нині у полоні… Це додасть віри, це додасть сили… Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і береже нас! Згадайте, подзвоніть, любіть…", – закликала Юлія Тимошенко.