Тимошенко у важкому стані: коронавірус в експрем'єрки офіційно підтвердили

У лідерки партії "Батьківщина" офіційно підтвердили зараження коронавірусом. Вона у важкому стані.

Про це повідомила прессекретарка політикині Марина Сорока в Facebook. Температура піднялася до 39 градусів.

"Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться", – написала вона.

Раніше повідомили, що також на коронавірус захворіли члени сім'ї Тимошенко – дочка Євгенія Тимошенко і її чоловік Артур Чечоткін.

Де проходить лікування Тимошенко не повідомляється.

Прессекретарка Тимошенко підтвердила, що лідерка "Батьківщини" захворіла на COVID-19 (Facebook Марини Сороки)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї.

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