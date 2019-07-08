Тимошенко: телеміст між російським та українським телеканалами під час війни недопустимий

Телеміст між російським та українським телеканалами – це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України.

"Говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України, написала очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну. У нового президента України надскладне завдання – знешкодити інформаційну зброю", – зазначила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко Liga.net

Очільниця партії переконана, що своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та журналісти каналу Newsone.

"Саме час дати собі відповідь на питання, чи готові ви стати на захист України на своїй лінії фронту. Просто подумайте, як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО, долі яких скалічені війною. Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині", – наголосила Тимошенко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал