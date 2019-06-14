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Тимошенко: сьогодні треба підтримувати селянина, а не розпродавати землю

9.9тЧитати матеріал російською

Під час наступних зустрічей з Володимиром Зеленським Юлія Тимошенко планує пояснити президенту України, які небезпеки несе поспішне відкриття ринку землі.

Про це лідер "Батьківщини" заявила в ефірі каналу NewsОne, коментуючи заяви лідера президентської партії про намір зняти мораторій на продаж землі, повідомляє пресслужба політсили.

"Величезні монополії в руках одного клану, і при відкритті ринку землі вони просто присвоять її. Якщо зараз розпродати землю, ми залишимося без рушійних складових економіки", – сказала вона.

Тимошенко висловила надію, що президент розбереться в ситуації і не допустить продажу сільськогосподарської землі, поки в Україні не зміцниться дрібне і середнє фермерство.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Пресслужба "Батьківщини"

"Нам потрібно повністю змінити політику в агрокомплексі. Демонополізувати великі пласти землі, які привласнили кілька сімей. Нам потрібно відкрити нормальне кредитування для наших аграріїв і не під заставу землі. Нам потрібно фермерам віддати землю, кредитувати за відсотками, як у світі, 2-3% річних, а не 20%. Також треба запустити переробку агропродукції, що принесе сотні мільярдів євро від експорту готової продукції, а не сировини. Треба зробити все, щоб українська земля приносила прибуток і екологічні продукти", – зазначила лідер "Батьківщини".

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Особа
Юлія Тимошенко
Тег
ВО Батьківщина

Блоги / думки

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