Я, Надежда Савченко, как избиратель, а не политик, думаю обо всем, что сейчас происходит в украинском политикуме.

Анатолий Гриценко. Лично я видела его "вживую" три раза в жизни по пять минут.

В первый раз, когда мне было 23 года, я была рядовым Вооруженных сил Украины, оператором [противотанковой управляемой ракеты] ПТУР-26 противотанкового отделения 13-го отдельного батальона 95-й бригады аэромобильных войск и собиралась поступать в ХУВС (Харьковский университет Воздушных сил). На летчика-истребителя. Анатолий Гриценко тогда был министром обороны Украины.

Не думаю, что он меня помнит с того времени, когда как министр обороны дал мне разрешение как лицу женского пола поступать в высшее военное учебное заведение на летную должность.

Во второй раз я видела Гриценко и его сына вживую на Майдане в 2013 году. Я видела его среди людей каких-то пять минут. Я посмотрела ему в глаза, в лицо и увидела, что он очень растерян и задумчив. Не думаю, что он меня видел, или заметил, или вспомнил ту девочку-рядового, которой дал шанс расправить крылья и которая стала офицером Воздушных сил ВСУ. Но я его видела таким же, как и тогда, когда пришла к нему на прием в Минобороны Украины, только состарившимся, замученным и немного неадекватным по отношению к событиям Майдана философом, но искренним.

В третий раз это уже было, когда Анатолий Гриценко был политиком, имел свою политическую силу и думал о сотрудничестве или объединении с Садовым или Саакашвили, но уже знал, кто такая Надежда Савченко. Мы встретились на каком-то из эфиров, и это была буквально минута. Даже не помню, поздоровались ли мы, но, кажется, я как-то пыталась его поблагодарить, что когда-то как министр обороны Украины он дал мне шанс летать.

И что же как молодой новый политик я увидела тогда при встрече с политиком, которым Гриценко был уже давно? Я увидела, точнее, почувствовала, холод (мороз), какую-то зависть и невосприятие меня с первых секунд контакта. Мне было странно и неприятно. Но я решила больше не встречаться и не настаивать. Разговоры вела преимущественно с Саакашвили из тройки политиков Гриценко-Саакашвили-Садовый.

Что я вижу сейчас. В тюрьме смотрю телеэфиры и вижу Анатолия Гриценко, который борется с собой, пытается от "сделанного политика" вернуться к человеку, такому, каким я его видела на площади, – настоящему, обеспокоенному, напуганному, мыслящему, философу. К человеку, который ищет выход для Украины искренне, а потому – подлинный, смущенный, пытается контролировать себя и не делать ошибок, наученный большим жизненным опытом.

Он не говорит, по крайней мере, пытается, о людях плохо. Говорит очень толерантно и это в нем не потому, что западные политтехнологи обтесали его под европейскую толерантность, по своей сути Гриценко (смолоду) еще тот самодур, упрямый, одиночка в своих действиях и решениях (это по слухам, которые ходят в закулисных кругах среди политиков), а потому, что он уже старый человек – в том возрасте, когда набираются мудрости и самоконтроля. Поэтому он больше не говорит резких вещей, а говорит обоснованно, осторожно, но держа свою линию.

О его команде. С ним остались те, кто смог выдержать его сложный характер, и те, "кто прыгает на тот воз, который везет". Таким был и ситуативный союз Гриценко-Саакашвили-Садовый, сейчас остался Гриценко-Садовый, по крайней мере, официально, публично... Но в команде Гриценко есть люди, которые хотят использовать его и делать свое, не то, что декларирует сам Гриценко.

Минусы Гриценко как кандидата в президенты: его болезненное честолюбие и игра в длинную. Он очень давно хочет быть президентом и давно к этому идет, как и Юля Тимошенко, а еще (по сплетням) этого хочет его жена, даже больше чем он.

Мои предсказания. Как избиратель я имею на это право. Если Анатолий Гриценко станет президентом, он справится.

Ближайшие годы будут тяжелыми для Украины. Независимо от того, кто станет президентом, в Украине все равно будет война мировая, если не случится чуда...

Украина должна стоять на "двух ногах", чтобы развиваться и выжить в геополитике, и эти две ноги должны опираться на украинский центризм. Пока у нас правая нога опирается на западный мир, а левая – на Восток. Мы постоянно стоим на растяжке, и нам постоянно подпиливают одну из "ног" – то правую, то левую, поэтому мы постоянно падаем на колени.

Анатолий Гриценко в силу своего однобокого характера и того, что не сможет уследить за всем, что будут крутить олигархи за его спиной, не сможет контролировать ни коррупцию в стране, ни держать баланс двух ног. Несмотря на его преклонный возраст, он так и не набрался ни мудрости и даже ни силы – он не набрался и уже упустил тот момент, когда, возможно, у него еще была решимость действовать смело. Как лидер для Украины Гриценко при всей своей силе, амбициях и даже честности – слабак! Поскольку в свое время не научился бороться за Украину до конца! А всегда действовал осторожно, не идя на самопожертвование. Политическую репутацию Украины такой лидер, возможно, спасет, но Украину в такой ситуации – нет!

Я, Надежда Савченко, как избиратель, а не политик, об Андрее Садовом. Имею право.

Садового я видела один раз в жизни, когда уже вырвалась из российских тюрем, во Львове. Мы говорили очень коротко, на каком-то праздновании какого-то события, уже не помню.

Андрей Садовый был немногословен, но он удивился моему ходу мыслей. Я ему тогда сказала (это было еще до мусорного коллапса во Львове): "Если ты построишь мусорный завод, будешь героем, если утопить город в мусоре – будешь подонком. Будь мудрее. На опережение построй мусорозавод".

Каким мне показался Садовый. Человек, который самостоятельно не думает, но самостоятельно жадно чувствует. Он абсолютно "деланный" политик западного типажа. А сделан он из очень закомплексованного мальчика, и сделал его психиатр Олег Березовец (или психолог он), который и получил за это место главы фракции партии Садового "Самопоміч" (опять же, пишу эту информацию по слухам, которые мне рассказали львовяне). Говорят, что Березовец учил Садового не бояться говорить и выходить на публику, держа в руках кувшин, чтобы отвлекать энергию неуверенности. Впоследствии Садовый научился говорить без кувшина.

К сожалению, делая из Садового политика под "евро...", мэра Львова так никто и не научил быть честным человеком, а не коррупционером и не быть таким жадным.

Если Садовый станет президентом. Это ноль! Он не просто не чувствует всю Украину, он даже не чувствует ту Галичину, которую попытался воспроизвести в проплаченных националистических галицких движениях и микропартиях. Он духа украинского не чувствует, чем мы связаны от запада до востока Украины, не понимает, он и его род за это кровью не платили! Он не то, что президентом Украины – он мэром города Львова быть недостоин!

Ему максимум – старостой села в Польше где-то на границе с Украиной быть. В Польше уже демократия и закон состоялись, потому коррупцию ему там разводить не дадут, а только работать. В Украине Андрей Садовый и его команда вообще не нужны. Они ориентируются только на одну десятую Украины, а страна – целая, одна и неделима! Потому что если думать только о десятой части Украины, значит, думать о том, к какой из соседних стран с Запада на Восток присоединить эту десятую часть. А это и есть сепаратизм! В жизни бы не голосовала за Садового!

О Порошенко как президенте. Это крышка! Без цензуры! Человек – полное гнилое, жадное чмо, которое возомнило себя богом. Его второй срок – это смерть для Украины и полный хазарский каганат! Это все!

О Ляшко как президенте. Это крах! Кто ему только "и чего ни давал" и что он только у кого ни "брал". Кто и как из олигархов ним только не крутил.

Представьте себе, украинцы, как и кто будет "иметь" и крутить Украину при таком президенте?! Верят тому, что вылетает из его кривого рта, только бедные "серые и темные" люди. Это продажный клоун, а не президент!

Я, Надежда Савченко, как избиратель, а не политик, имею право! О Тимошенко как президенте. Это самое хладнокровное, безжалостное, лукавое существо, которое мне приходилось видеть в жизни.

Я видела Юлию Владимировну на всех площадях и революциях. Я никогда не была знакома с ней лично, даже тогда, когда видела ее, стоя в первых рядах на акциях "Украина без Кучмы", когда мне было еще 19 лет, или когда держала оцепление на Майдане в 2014 году, когда она была на сцене в инвалидной коляске.