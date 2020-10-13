Тимошенко розкритикувала ідею Зеленського про проведення всенародного опитування в день виборів

Опитування людей на виборчих дільницях 25 жовтня, про намір провести яке оголосив президент Володимир Зеленський, не передбачено жодним законом і не буде мати жодних правових наслідків та довіри від людей.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у своєму дописі на Facebook. Ініціативу глави держави вона назвала "відвертою маячнею" і "дешевою піарщиною".

За словами політикині,25-го жовтня в Україні "відбудеться справжній референдум". "Референдум, на якому люди висловлять своє ставлення до політики нинішньої влади. І цим референдумом стануть місцеві вибори", – написала Тимошенко.

"Новина про намір президента провести в день голосування ще й якесь "опитування" застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його відірваність від реальних проблем особливо помітна. У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і в лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі й валиться економіка, президент займається відвертою маячнею та оголошує якесь "потєшне" опитування людей на дільницях у день виборів!!! "Опитування", яке не передбачено жодним законом, не буде мати жодних правових наслідків і довіри від людей", – обурилася Юлія Тимошенко.

Водночас, зауважила лідер партії, "спадає на думку кілька запитань: коли вже завершиться ця нескінченна дешева піарщина і почнеться реальне управління країною та доки буде так принижуватися статус Президента України?!".

Голова "Батьківщини" вважає: якщо президенту хочеться "почути кожного", то треба затвердити закон про референдум – який, попри обіцянки, влада не спромоглася ухвалити вже 17 місяців – і винести на всенародне голосування 5 запитань, які справді хвилюють людей:

Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?

Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?

Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?

Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?

Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?

"Опитування, так опитування!" – зазначила Юлія Тимошенко.