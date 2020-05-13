Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.

Під час виступу у парламенті, вона зазначила, що фракція "Батьківщина" не підтримала закон №2571-Д, який, на її думку, суперечить інтересам людей.

"Цей закон не проти "Приватбанку", цей закон – прямо суперечить суверенітету України. Цим документом український народ позбавляють права управляти Національним банком, а Національний банк позбавляють конституційного обов’язку підпорядковуватися рішенням суду. Цей закон, по суті, оголошує амністію тим, хто управляв Національним банком, тим, хто управляв Фондом гарантування вкладів, – вони залишаться безкарними, а людям не повернуть ні копійки, бо все вже вкрадено", – обурилася Тимошенко.

Юлія Тимошенко ukr.lb.ua

У свою чергу, заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко зауважив, що згідно з законом №2571-Д Національний банк намагаються вивести з-під юрисдикції українських судів.

"Згідно з цим законом у нас з’явиться такий учасник судового процесу – супервідповідач, Національний банк, який отримає низку прав, що значно більші за всі права позивачів в усій країні. Суди будуть зобов’язані керуватися висновками Національного банку при розгляді справ. Очевидно, що цей закон антиконституційний", – зазначив Власенко.

Голова "Батьківщини" наголосила, що "банківський" закон порушує 11 статей Конституції України. Тому, переконана Тимошенко, після голосування цього документу він буде скасований рішенням Конституційного суду.

"Можливо, МВФ і ляльководи з глобального простору не знають, що після прийняття цього закону, він буде скасований у Конституційному суді. Ми будемо обов’язково підписувати звернення до Конституційного суду, щоб більше нікому, ніяким дилетантам та невігласам навіть на думку не спало такі закони ухвалювати", – запевнила Тимошенко.

Вона нагадала, що фракція "Батьківщина" подала окремий законопроєкт щодо "Приватбанку", але його "слуги народу" навіть не розглядали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.