Тимошенко: разом нам вдалось зупинити план президента щодо скорочення районів України

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час мітингу під Верховною Радою заявила, що спільними зусиллями вдалося не допустити ухвалення закону про скорочення кількості районів із 490 до 133.

На цьому вона наголосила під час спілкування з людьми, які приїхали з регіонів України, аби відстояти інтереси своїх громад (щоб подивитися відео, досскрольте до кінця).

"Дякую кожному, хто прийшов сьогодні під Верховну Раду! Разом ми змусили президента та його монобільшість зняти з розгляду постанову про глобальне скорочення районів! Це наша спільна перемога! Не дозволимо "слугам народу" ухвалювати антинародні рішення!" – наголосила лідерка партії.

ba.org.ua

ba.org.ua

Тимошенко запевнила, що "Батьківщина" зробить все, аби відстояти права українців та не допустити скорочення кількості районів, звуження прав людей, позбавлення їх доступу до адміністративних послуг, освіти та медицини.

ba.org.ua

"Ні я, ні наша команда, що б вони з нами не робили, – ми не зупинимо боротьби. Ми дуже добре знаємо – якщо в Україні будуть разом такі сили як ви, люди, які сьогодні зібралися, аби протистояти "реформам" влади, і як ми, то це означатиме, що владний план колонізації України не пройде. І ми захистимо не тільки сьогоднішні, а й прийдешні покоління", – зазначила Тимошенко.