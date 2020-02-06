У Раді влаштували масові бійки через ринок землі: з'явилися відео

У Верховній Раді України влаштували масові сутички через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.
Відповідні відео надав власний кореспондент OBOZREVATEL і опублікував Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах першої штовханини видно, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а опозиція (ОПЗЖ на чолі з Вадимом Рабіновичем) – узагалі всю президію Верховної Ради. Незважаючи на це, віцеспікер Руслан Стефанчук вирішив продовжити розгляд документів.
Бійка в Раді
Бійка в Раді
Бійка в Раді
Крім того, у об'єктив потрапили й сутички між представниками "Батьківщини" Сергієм Власенком і Іваном Крульком із нардепами від "Слуги народу", які перешкоджали блокуванню трибуни.
Пізніше до президії все ж прорвалася нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська й почала виступ.
Через деякий час атмосфера у Верховній Раді знову загострилася. У силове протистояння вступили члени "Батьківщини", "Слуги народу" і позафракційні нардепи.
Штовханина в Раді
Facebook Яна Доброносова
Блокування трибуни в Раді
Telegram-канал "Политика страны"
Блокування трибуни в Раді
Telegram-канал "Политика страны"
Як повідомляв OBOZREVATEL, масова сутичка також трапилася на пленарному засіданні Верховної Ради 5 грудня. Тоді конфлікт спалахнув між представниками "Слуги народу" Максом Бужанським і Гео Леросом. Своєю чергою члени "Європейської солідарності" й "Голосу" збіглися, щоб розтягнути їх. Спікер Дмитро Разумков також намагався вгамувати нардепів.
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