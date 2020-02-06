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7 лютого • оновлено в 09:18
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У Раді влаштували масові бійки через ринок землі: з'явилися відео

62.5т
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У Верховній Раді України влаштували масові сутички через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.

Відповідні відео надав власний кореспондент OBOZREVATEL і опублікував Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах першої штовханини видно, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а опозиція (ОПЗЖ на чолі з Вадимом Рабіновичем) – узагалі всю президію Верховної Ради. Незважаючи на це, віцеспікер Руслан Стефанчук вирішив продовжити розгляд документів.

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Крім того, у об'єктив потрапили й сутички між представниками "Батьківщини" Сергієм Власенком і Іваном Крульком із нардепами від "Слуги народу", які перешкоджали блокуванню трибуни.

Пізніше до президії все ж прорвалася нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська й почала виступ.

Через деякий час атмосфера у Верховній Раді знову загострилася. У силове протистояння вступили члени "Батьківщини", "Слуги народу" і позафракційні нардепи.

Штовханина в Раді

Штовханина в Раді

Facebook Яна Доброносова

Блокування трибуни в Раді

Блокування трибуни в Раді

Telegram-канал "Политика страны"

Блокування трибуни в Раді

Блокування трибуни в Раді

Telegram-канал "Политика страны"

Як повідомляв OBOZREVATEL, масова сутичка також трапилася на пленарному засіданні Верховної Ради 5 грудня. Тоді конфлікт спалахнув між представниками "Слуги народу" Максом Бужанським і Гео Леросом. Своєю чергою члени "Європейської солідарності" й "Голосу" збіглися, щоб розтягнути їх. Спікер Дмитро Разумков також намагався вгамувати нардепів.

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Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Ринок землі в Україні Бійки нардепів
Тег
Верховна Рада України
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bruno jordano
bruno jordano
як поєдналися в любовному екстазі юлькина батьківщина і недобиті регіонали
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
тимошенчихе дали п.зды,приговаривая "и не хочется,да нельзя упускать такой случай" ))
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Как раз той случай, где я желаю победы обеим сторонам.
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