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25 січня • оновлено в 14:31
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Тимошенко просила у Зеленського три посади: стало відомо які

2.6т
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Народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко після перемоги на виборах Володимира Зеленського просила в Офісу президента призначити її людей на керівні посади.

Про це в телеграм-каналі повідомив журналіст, народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко.

"Коли після перемоги Володимира Зеленського вона вийшла на Банкову з пропозицією пустити її у владу, то просила для своїх людей три посади: Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державну продовольчо-зернову компанію України та Бердянський порт", – йдеться у повідомленні.

Тимошенко і Зеленський

Тимошенко і Зеленський

Лещенко відзначив, що Тимошенко відмовили, і вона пішла в радикальну опозицію.

Тимошенко просила у Зеленського три посади: стало відомо які

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Лещенко зазначив, що Юлія Тимошенко зачастила на ефіри телеканалів, які належать куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, що може свідчити про "альянс" двох політиків.

Раніше Лещенко розніс виступ Тимошенко в ефірі "Свободи слова". Він звернув увагу, що політикиня більше не згадує "грішки" минулої влади, не бореться з олігархами, а замість цього виступає проти легалізації азартних ігор і марихуани.

Раніше Тимошенко заявила, що після скандалу з можливим прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука вся команда президента України Володимира Зеленського повинна піти "через некомпетентність".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Сергій Лещенко Юлія Тимошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента ВО Батьківщина
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