Тимошенко пропонує ввести обов’язкове медичне страхування в Україні

В Україні потрібно піднімати престиж медичної галузі і доступ до системи охорони здоров’я, незалежно від доходів людей. Впоратися з цим зможе впровадження обов’язкового медичного страхування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру Полтавської центральної районної лікарні, передає прес-служба партії.

"Враховуючи сьогоднішній стан економіки та бюджету, лише обов’язкове медичне страхування здатне надати належний рівень фінансування медицини. Не можна бездіяти, треба наполегливо пропонувати зміни реформи охорони здоров’я", – наголосила Юлія Тимошенко.

Водночас вона нагадала про обіцяні президентом та урядом 300% доплати медикам, які лікують людей від "ковіду". Ці гроші, переконана голова "Батьківщини", медичні працівники, лікарі, працівники бригад швидкої повинні отримати гарантовано.

Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру в Полтаві Батьківщина

Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру в Полтаві Батьківщина

Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру в Полтаві Батьківщина

Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру в Полтаві Батьківщина

"Але є проблема, бо сьогодні погодинно рахують, скільки медик перебував із хворим на ковід, і від цього нараховують відсотки. Якщо вже медичний персонал, лікарі контактують із хворими, то гарантовано має бути 300% доплати до місячного окладу. Важливо, щоб доплати отримували й медики, які працюють в лікарнях, де є інфекційні відділення з хворими на ковід, адже вони так чи інакше дотичні до них. Так само не потрібно розділяти на ковідні та не ковідні бригади швидкої допомоги, а всіх нормально забезпечувати надбавками у 300%", – зауважила лідер партії.

Юлія Тимошенко вважає, що в бюджеті на наступний рік пріоритетними мають бути визнані передусім галузі охорони здоров’я та освіти. І "Батьківщина", запевнила голова партії, буде відстоювати цю позицію у Верховній Раді.

"Ми будемо добиватися, щоб на наступний бюджетний рік влада змінила пріоритети, щоб не гатили з бюджету гроші на невідомі речі, наприклад, такі як іноземні наглядові ради в наших державних корпораціях, а щоб пріоритетами нарешті були визнані освіта та охорона здоров’я. Це єдині правильні пріоритети, які треба виставити у державному бюджеті на 2021 рік. Ми будемо серйозно стояти на цій позиції", – запевнила Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає за необхідне стимулювати вітчизняне виробництво медичного устаткування для боротьби з коронавірусною хворобою.