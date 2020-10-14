Тимошенко пропонує ввести обов’язкове медичне страхування в Україні

В Україні потрібно піднімати престиж медичної галузі і доступ до системи охорони здоров’я, незалежно від доходів людей. Впоратися з цим зможе впровадження обов’язкового медичного страхування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру Полтавської центральної районної лікарні, передає прес-служба партії.

"Враховуючи сьогоднішній стан економіки та бюджету, лише обов’язкове медичне страхування здатне надати належний рівень фінансування медицини. Не можна бездіяти, треба наполегливо пропонувати зміни реформи охорони здоров’я", – наголосила Юлія Тимошенко.

Водночас вона нагадала про обіцяні президентом та урядом 300% доплати медикам, які лікують людей від "ковіду". Ці гроші, переконана голова "Батьківщини", медичні працівники, лікарі, працівники бригад швидкої повинні отримати гарантовано.

"Але є проблема, бо сьогодні погодинно рахують, скільки медик перебував із хворим на ковід, і від цього нараховують відсотки. Якщо вже медичний персонал, лікарі контактують із хворими, то гарантовано має бути 300% доплати до місячного окладу. Важливо, щоб доплати отримували й медики, які працюють в лікарнях, де є інфекційні відділення з хворими на ковід, адже вони так чи інакше дотичні до них. Так само не потрібно розділяти на ковідні та не ковідні бригади швидкої допомоги, а всіх нормально забезпечувати надбавками у 300%", – зауважила лідер партії.

Юлія Тимошенко вважає, що в бюджеті на наступний рік пріоритетними мають бути визнані передусім галузі охорони здоров’я та освіти. І "Батьківщина", запевнила голова партії, буде відстоювати цю позицію у Верховній Раді.

"Ми будемо добиватися, щоб на наступний бюджетний рік влада змінила пріоритети, щоб не гатили з бюджету гроші на невідомі речі, наприклад, такі як іноземні наглядові ради в наших державних корпораціях, а щоб пріоритетами нарешті були визнані освіта та охорона здоров’я. Це єдині правильні пріоритети, які треба виставити у державному бюджеті на 2021 рік. Ми будемо серйозно стояти на цій позиції", – запевнила Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроєкт № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає за необхідне стимулювати вітчизняне виробництво медичного устаткування для боротьби з коронавірусною хворобою.