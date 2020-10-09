Тимошенко пропонує правильну стратегію протидії COVID-19, яка згуртує все суспільство, – Кость Бондаренко

Ініціатива Юлії Тимошенко щодо створення Національного штабу для боротьби з коронавірусом – одна з дійсно корисних і слушних ідей, які були запропоновані українськими політиками для протидії епідемії.

Про це пише на Facebook відомий політичний експерт Костянтин Бондаренко.

"Такий штаб передбачатиме солідарну відповідальність влади і всіх політичних сил за ситуацію з захворюваністю. Тобто боротьба з коронавірусом стає справою всього суспільства, а не приватною ініціативою Зеленського і Степанова", – зазначив аналітик.

Також, на думку Бондаренка, створення Нацштабу дасть надію на більш ефективний контроль за витрачанням "ковідних" коштів.

"Одна з дійсно конструктивних ідей, які з’являються в інформаційному просторі останнім часом", – зауважив експерт.

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" закликала президента взяти відповідальність за ситуацію в країні та очолити Національний штаб боротьби з COVID-19.

Для захисту українців в умовах стрімкого розповсюдження коронавірусу Тимошенко запропонувала 5 невідкладних кроків: відкрити єдину гарячу лінію для тих, хто відчув симптоми хвороби; безкоштовні тести; мобільні бригади для виїзду до хворих додому; надання безкоштовних ліків хворим; розгортання додаткових ліжок у лікарнях.

Також колишня експрем’єрка закликала Верховну Раду на найближчому засіданні 20 жовтня мобілізувати додаткові кошти у Фонд боротьби з COVID-19, зокрема змусивши НАК "Нафтогаз" повернути в бюджет недоплачені 75 мільярдів.