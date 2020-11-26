Тимошенко – про завершення війни Зеленським за рік: у нас режим тиші із сумними подіями

Заступник глави Офіс президента України Кирило Тимошенко вважає, що на Донбасі зберігається режим тиші, хоча і з одноразовими сумними подіями.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман, коментуючи обіцянку Володимира Зеленського за рік завершити війну.

За словами Тимошенка, питання перемир'я все одно просуваються, і у влади є ще інші плани щодо Донбасу.

"У нас режим тиші – так, з сумними подіями одноразовими, коли гинуть наші бійці – але зберігається. Ніхто не міг два роки тому подумати, що (колишній в'язень Кремля, український режисер Олег) Сенцов сюди повернеться, або що ми зможемо повернути таку кількість людей. Якимись кроками – вони можуть бути ось такими маленькими, але ми все одно рухаємося. Так, режим тиші – це не мир і реінтеграція Донбасу, але все одно це рух вперед", – пояснив заступник глави ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що чинна влада не перестане домагатися припинення війни на Донбасі, але шляхи для досягнення цієї мети можуть бути різними.