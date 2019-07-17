Тимошенко про пенсійний позов: ми вже діємо в інтересах людей

Команда Юлії Тимошенко подала до Окружного адміністративного суду Києва позов щодо порушення урядом, Пенсійним фондом та Мінсоцполітики права громадян на мінімальну пенсію.

"Ми вимагаємо визнати незаконними всі рішення уряду для тих пенсіонерів, кому вони весь рік платитили менше прожиткового мінімуму – 3094 грн", – наголосила лідер "Батьківщини" після подання позову, пише пресслужба політсили.

Вона нагадала, що законом передбачені розміри прожиткового мінімуму для різних категорій громадян, нижче якого платити зарплати і пенсії заборонено. Відтак, яким би маленьким не був стаж у пенсіонера, йому не можна заплатити менше 3094 грн.

Юлія Тимошенко Пресслужба "Батьківщини"

Натомість весь останній рік уряд на базі бюджету, який він проштовхнув через парламент, платив мільйонам українців занижені пенсії, додала Тимошенко.

"Вони порушили закон і Конституцію, започаткувавши безмежну корупцію на грошах держбюджету, а пенсіонерам недоплатили грошей", – сказала голова партії та додала, що сьогодні понад 70% пенсіонерів отримують пенсії, нижчі за прожитковий мінімум.

Лідер "Батьківщини" нагадала що її команда вже довела в судах незаконність і безпідставність постанов уряду про підвищення цін на газ для населення.

"Ми впевнені, що таке саме рішення буде ухвалено і щодо "пенсійного" позову, і пенсії будуть перераховані", – заявила Тимошенко.

Водночас, політик зазначила, що перерахунок може відбутися швидше, якщо рішення ухвалить новий парламент і новий уряд.

Саме тому кожен голос, відданий на виборах за "Батьківщину", стане голосом за підвищення мінімальної пенсії до 3094 грн, за зниження тарифів і голосом проти розпродажу землі та стратегічної власності держави, підсумувала лідер партії.

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