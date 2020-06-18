Тимошенко представила свій законопроєкт про референдум і заявила, що долю країни має вирішувати народ

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, представляючи у Верховній Раді законопроєкт "Про всеукраїнський референдум", заявила, що країні потрібен закон, який забезпечить громадянам можливість брати реальну участь в управлінні державою.

Під час презентування внесеного "Батьківщиною" проєкту закону №2182 вона зазначила, що Україні необхідно залучати людей до управління країною.

"Влада має слухати людей і виконувати їхню волю, а не відтискати їх на узбіччя управління країною, як це було досі, коли українців використовують під час кожної виборчої кампанії, а коли вона закінчується, про них просто забувають. У нас інтелектуальний народ, інтелектуальна нація, і якби ми здатні були долучити людей до управління країною – це був би унікальний потенціал, який дав країні можливість підніматися", – зауважила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко представила свій законопроєкт про референдум

Тимошенко переконана, що досі в країні не було закону про референдум, бо він заважав би президенту Володимиру Зеленському "проводити чужі інтереси через парламент, уряд, бо референдум точно не схвалив би 90% того, що президент робить сьогодні".

"Коли майже все передали в управління іноземним наглядовим радам, коли вже ухвалили закони про розпродаж землі і державної власності, коли вже ухвалили меморандум з МВФ, який несумісний із суверенітетом України, – лише тепер вноситься документ начебто про проведення референдуму", – обурилася голова партії.

Водночас Тимошенко застерегла, що згідно з президентським законопроєктом про народовладдя, громадян фактично позбавляють права домагатися референдуму з власної волі.

"Якщо сьогодні ми обговорюємо таке складне питання, як референдум за народною ініціативою і як вето народне на закони, то давайте не будемо лукавити й не підставлятимемо людей під той закон, який для них працювати не буде. Один референдум щодо вето на закон у рік. Хіба це народовладдя? Ні, це обман", – наголосила лідерка "Батьківщини".

За словами Тимошенко, країні потрібна не чергова імітація, а реальні інструменти народовладдя.

"Наша команда завчасно внесла свій законопроєкт про референдум. Давайте всі разом попрацюємо над тим, щоб ці закони реально дали людям право проводити референдум, накладати вето на закони, які їм не подобаються, і щоб люди відчули, що їх хоча б раз за всі ці роки не обдурили", – закликала Тимошенко.