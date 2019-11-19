"Чекаємо з піаніно!" Тимошенко потролила Зеленського через "солоденьке"

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що політикиня пропонувала призначити своїх людей на "солодкі місця" в уряді.

Свою думку Тимошенко висловила на сторінці у Facebook. Вона написала, що хотіла поспілкуватися з президентом про долю країни, проте він обрав інший тон.

"Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", – потролила Зеленського політикиня.

Тимошенко потролила Зеленського через "солоденьке"

Характерно, що в одному із випусків "Кварталу 95 Зеленський імітував гру на піаніно нібито своїм статевим органом. Додаємо відповідне відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тимошенко заявила, що пропонувала Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції.

На це президент сказав, що політикиня пропонувала список своїх людей для призначення на вигідні посади в уряді, обіцяючи підтримку "Слузі народу" у Раді.

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