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19 листопада • оновлено в 16:02
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"Чекаємо з піаніно!" Тимошенко потролила Зеленського через "солоденьке"

6.4т
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Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що політикиня пропонувала призначити своїх людей на "солодкі місця" в уряді.

Свою думку Тимошенко висловила на сторінці у Facebook. Вона написала, що хотіла поспілкуватися з президентом про долю країни, проте він обрав інший тон.

"Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", – потролила Зеленського політикиня.

Тимошенко потролила Зеленського через "солоденьке"

Тимошенко потролила Зеленського через "солоденьке"

Характерно, що в одному із випусків "Кварталу 95 Зеленський імітував гру на піаніно нібито своїм статевим органом. Додаємо відповідне відео.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Особи
Володимир Зеленський Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
НУ КАломойский ИХ помирит, !!! =)) Две Слуги Одного Уро.да !!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Рябашапка спасииии!!! Меня обижает бабюля! Я устал. Где мои красные труселя? Где моё пианино?!!! Ох уж этот клятый парашенка!!!
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5
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Как из басни Крылова!!! Оба друг друга стоят!!!
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