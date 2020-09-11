Тимошенко поборола коронавірус

Марина Ліснічук Політика 10:48, 11.09.2020 Оновлено: 11:24, 11.09.2020

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.

Нині стан політикині задовільний. Про це у Facebook повідомила її прессекретарка Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.

За її словами, нині в Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.

"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.

Скриншот повідомлення.
Facebook Marina Soroka

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