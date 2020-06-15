Тимошенко підтримала Ляшка на виборах до Ради

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує голову "Радикальної партії" Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради на 208 окрузі на Чернігівщині, на якому колись переміг загиблий Валерій Давиденко.

Про це вона повідомила на брифінгу у Верховній раді 15 червня. Тимошенко наголосила, що свого кандидата "Батьківщина" не висуватиме (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"На 208 окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей, це Олег Ляшко. Він у Чернігівській області особливо працював, це його батьківщина і він там має велику підтримку людей. Наша команда на спільному засіданні підтримала кандидатуру Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил на 208 окрузі. Ми не будемо висувати свого кандидата", – зазначила Тимошенко.

За її словами, таке рішення посилить опозиційну команду у Верховній Раді України.

Водночас Ляшко уже подякував лідерці "Батьківщини" за підтримку. "Дякую, Юля!", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на неділю, 25 жовтня.

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