Тимошенко підписала Меморандум з національними аграрними асоціаціями

ВО "Батьківщина" уклало з аграрними та фермерськими асоціаціями України Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво заради збереження і розвитку агросектору. Сторони домовилися сформувати і представити фахову команду, розробити стратегію розвитку сільського господарства та вивести Україну в перелік кращих аграрних країн світу. Про це повідомляється на сайті політсили.

"Батьківщина" з аграрними асоціаціями вже давно працює як команда однодумців, бо ми з вами однаково бачимо розвиток аграрного сектору України. Ми переконані, що українська земля мусить використовуватися на благо українського народу. Але, на жаль, президент та його монобільшість роблять сьогодні кроки діаметрально протилежні національним інтересам України в аграрному секторі", – наголосила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час зустрічі з представниками національних аграрних асоціацій.

Тимошенко зауважила, що задля захисту та налагодження роботи вітчизняних фермерів та сільгосптоваровиробників треба починати діяти професійно та системно.

"Передусім ми виробимо стратегію, яка відображає всі світові тренди й, в тому числі документи, прийняті ООН, ми вивіримо цю програму з усіма аграріями. Разом із кращими фахівцями країни ми розробимо стратегію відродження нашого сільського господарства, а також сформуємо і представимо фахову команду, спроможну втілити цей план в життя і вивести Україну в перелік кращих аграрних країн світу", – запевнила лідер "Батьківщини".

Вона наголосила, що команда "Батьківщини" була і завжди залишатиметься головною політичною силою, яка захищає інтереси аграріїв та українську землю, яка має належати й служити українцям.

"Ми готові включатися в розробку всіх документів, у підбір фахових кандидатур на керівні посади необхідного країні Міністерства аграрної політики. Ми готові в парламенті й надалі підтримувати аграрний сектор. В той час, коли сьогодні йде такий напалм на аграріїв та проти всього українського, важливо не здаватися. В суспільстві обов’язково мусить бути команда людей, яка розуміє, що роблять із країною й готова стати на захист. Разом ми сильна команда і будемо й далі робити все необхідне для розвитку аграріїв", – резюмувала Юлія Тимошенко.

Раніше повідомлялось, що Тимошенко назвала місцеві вибори можливістю змінити курс в інтересах людей.