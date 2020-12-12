Тимошенко назвали найкращою кандидаткою для переговорів з МВФ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко могла б стати для влади тим переговорником із міжнародними партнерами, який би передусім відстоював національні інтереси України.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук, коментуючи інформацію про початок роботи місії МВФ в Україні, пише "РБК-Україна". Він зауважив, що раніше Тимошенко уже демонструвала чітку проукраїнську позицію, коли в якості прем'єр-міністерки вела перемовини із Заходом.

Корнійчук зауважив, що Тимошенко, зокрема, ніколи б не погодилася на розпродаж землі та стратегічних підприємств, підвищення тарифів тощо.

"На превеликий жаль, з 2014 року всі наші домовленості з МВФ йшли винятково в обмін на зниження соціальних зобов’язань країни перед людьми. Але в нас є позитивні приклади – ті ж 2008-2009 роки. Кредитна програма, яку брала прем’єр Тимошенко, за якої не підвищувалися тарифи на газ, були збережені всі соціальні зобов’язання перед людьми. Тому все залежить від того, який політик, як домовляється і як при цьому дотримуються національні інтереси країни", – зазначив експерт.

Він переконаний, що лідер "Батьківщини" не лише змогла б домовитися про реструктуризацію боргу та відстрочку виплат, а й впоралася б із наслідками економічної кризи без додаткових зовнішніх запозичень.

На думку Корнійчука, Тимошенко – "єдиний український політик, який розуміє, як влаштований глобальний світ, і спроможний вести переговори на міжнародній арені, не поступаючись інтересами України".