Тимошенко назвала місцеві вибори можливістю змінити курс в інтересах людей

Місцеві вибори в Україні 25 жовтня стануть своєрідним великим референдумом про довіру до влади та президента зокрема.

Волевиявлення покаже, чи задоволені люди роботою керівництва держави і тим курсом, яким воно йде, наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні не можна піддаватися емоціям. Вибір має бути усвідомленим, адже від нього залежатиме життя кожного, і обирати треба людей фахових, в результатах яких ви впевнені", – підкреслила політикиня.

Тимошенко переконана, що місцеві вибори – це можливість привести до керівництва громадами людей, котрі сповідують правильну стратегію розвитку не лише своїх міст і сіл, а й країни в цілому: професіоналів, патріотів, які знають, що і як робити.

"Одна з місій цих виборів – привести в ради команди людей, які перевірені життям, які точно не підведуть, які точно не здадуть ресурси й інтереси громади, і які зможуть реально дати громаді результат", – вважає лідерка "Батьківщини".

Також Тимошенко висловила впевненість у тому, що Україні потрібна об’єднана сила громад, здатна стати балансом непрофесійній і безпорадній центральній владі. Саме така сила зможе сказати президенту вагоме "так" чи "ні" й скоригувати курс країни, якщо він хибний.

"Я сподіваюся на серйозне оновлення рад, консолідацію здорових сил у радах і між громадами, до яких змушені будуть дослухатися. В нас вже є приклади, коли ради, розуміючи усю небезпеку ухвалених в центрі законів, тієї ж легалізації грального бізнесу, ухвалюють рішення, що їхні території будуть вільними від гральних закладів", – сказала Тимошенко.

"Якщо всі громади об’єднаються і вимагатимуть скасування цього закону, президент буде змушений прислухатися. Так само ради можуть висловити свою тверду позицію проти розпродажу землі й щодо інших важливих для них і всієї країни питань. Потрібно відчути реальну силу громад. Вони не мають бути безправними й безмовними", – пояснила вона.

Підсумовуючи, парламентарка закликала українців усвідомити важливість місцевих виборів і обов’язково взяти в них участь – дотримуючись усіх належних санітарних норм, щоб убезпечити себе від хвороби.

"Треба вдягати маски, рукавчики, окуляри, витримувати півтораметрову дистанцію, але йти і сказати "так" або "ні" тому, що робилося останні півтора року. Ми нарешті маємо стати сильними, бо лише сильних поважають у світі", – закликала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідерка "Батьківщини" нагадала, що місцеві вибори 25 жовтня мають надзвичайне значення для українців і для України, оскільки громади стають самостійнішими й отримують нарешті можливість розпоряджатися своїми ресурсами.