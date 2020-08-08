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Тимошенко назвала кандидата в мери Києва від "Батьківщини"

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Тимошенко назвала кандидата в мери Києва від 'Батьківщини'

Юлія Тимошенко.

Народний депутат Олексій Кучеренко став кандидатом від ВО "Батьківщина" на посаду міського голови Києва.

Про це на брифінгу в суботу, 8 серпня, повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко.

"Я хочу, щоб наша команда всеукраїнська і київська команда висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від "Батьківщини" кандидатом на посаду мера Києва ... І я переконана, він зможе стати єдиним професійним мером за останній час в Києві", – зазначила політикиня.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко Скріншот

У свою чергу, 59-річний нардеп сказав, що в разі перемоги на виборах здійснить повний аудит фінансової та бюджетної системи столиці. Також він має намір зайнятися безпекою і комфортом проживання киян в столиці.

Юлія Тимошенко і Олексій Кучеренко

Юлія Тимошенко і Олексій Кучеренко Скріншот

Олексій Кучеренко народився в 1961 році у Вінниці. У 1983 закінчив Київський державний університет, а в 2001 закінчив Академію державного управління при Президентові України.

Був нардепом III, V та VI скликань. У 2019 був обраний народним депутатом IX скликання від "Батьківщини". На виборах президента України в 2019 році був довіреною особою від Тимошенко.

Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірину Верещук висунули на вибори мера Києва від партії "Слуга народу".

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