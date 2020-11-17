Тимошенко наполягатиме на виконанні постанови ВР щодо боротьби з COVID-19

Гліб Іванов Політика 13:44, 17.11.2020

У партії "Батьківщина" заявили, що наполягатимуть на додатковій зустрічі фракції з керівником Кабінету міністрів, щоб добитися виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом.

Про це голова партії Юлія Тимошенко заявила під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок, 17 листопада. За її словами, влада України не знає реальної ситуації, що склалася у країні через пандемію коронавірусу.

Тимошенко висловила переконання, що ні президент, ні прем’єр-міністр, ні уряд не знають, що люди не можуть отримати своєчасну безкоштовну допомогу, пройти тестування на COVID-19, а медичні працівники не отримують ні нормальної зарплати, ні оплати у випадку захворювання.

"Наша команда буде наполягати на тому, щоб зустрітися із прем’єр-міністром, з міністром охорони здоров’я, аби пояснити, що в країні не виконані головні вимоги, які стосуються захисту людей від коронавірусу. Ми будемо добиватися того, щоб ця постанова про безкоштовне лікування, тестування, ліки, про нормальне ставлення до лікарів – щоб усе це було втілене в життя", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, що 20 жовтня, Верховна Рада підтримала постанову "Батьківщини" №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз. За документ проголосували 308 народних депутатів.

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