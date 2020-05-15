Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що, на її переконання, за рік влада так і не змогла виправдати надії та сподівання українців. Маючи всі без винятку важелі впливу, більшість в парламенті, можливість призначати уряд – президент витратив їх на задоволення потреб міжнародних спекулянтів, а не власних громадян.

Про це вона сказала у ефірі програми "Право на владу". Тимошенко нагадала про обіцяний у передвиборчій програмі президента закон про народовладдя, який так і не був проголосований, як і внесений партією "Батьківщина" законопроєкт про референдум.

"Якби тільки у нас була реальна можливість вирішувати важливі для країни питання через референдум, як обіцяв президент, то в людей запитали б, чи хочуть вони продавати землю, в людей запитали б, чи хочуть вони скасувати закон про заборону приватизації всіх стратегічних об’єктів. Насправді, сьогодні країна була б іншою, бо люди б відчували свою причетність до всіх дій, які робить влада. І це, на мій погляд, одна з найбільших систем провалу, які є", – зазначила Тимошенко.

Для того, аби побороти схеми, від яких страждає вітчизняний бюджет, переконана політикиня, за рік потрібно було провести повний аудит усіх корупційних оборудок у державних корпораціях: НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", Національний банк, який став просто осередком дерибану державних грошей.

"За рік країна могла б бути без топкорупції, яка сьогодні процвітає. Бо те, що ми зараз вивернули в Тимчасовій слідчій комісії, стало підтвердженням словам ексміністра Ігоря Уманського, що схеми по ухилянню сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, всіх податків на митниці процвітають. Від п’яти до десяти мільярдів гривень країна щорічно недоотримує. Якщо за рік президент Зеленський не зробив цього аудиту і не притягнув нікого до кримінальної відповідальності, то ми на Тимчасовій слідчій комісії виведемо на чисту воду усіх корупціонерів. І у нас сьогодні є все необхідне для цього", – наголосила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що, здійснюючи правильні кроки та дотримуючись обіцянок, президент сьогодні міг би зробити життя в країні кращим.

"Шкода, що цей рік втрачений досить безвідповідально. Бо все одно доведеться виконувати ті завдання, про які ми говорили ще рік тому, але за складніших умов і вищою ціною. Впевнена, що ми запровадимо і новий Податковий кодекс, і страхову медицину, і правильне іпотечне кредитування, щоб люди мали можливість отримати житло, і зламаємо хребет корупції. Але, на жаль, це буде зроблено вже після наступних виборів. Так, робити це буде набагато важче, але це буде зроблено", – резюмувала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.