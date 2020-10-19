Тимошенко: на жодні посади не претендуємо, але країні потрібні нова стратегія та новий уряд
Проєкт бюджету на 2021 рік, поданий чинним урядом, підтверджує, що він втратив контроль над ситуацією.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112. Україна". Політикиня додала, що "президент продемонстрував свою некомпетентність", але може "звільнити урядовців і сформувати нову команду зі справжніх фахівців, здатних впоратися з кризою і запропонувати зовсім іншу стратегію дій".
Тимошенко не має сумніву, що завтрашній виступ президента у Верховній Раді буде чудово написаний, проте громадяни чекають від керівника держави не слів, а дій.
"В уряді сьогодні на 90% люди непрофесійні. Тому президенту потрібно негайно створити сильний, професійний організаційно-здатний уряд, уряд національної єдності та національного спасіння. Йому потрібно туди запросити тих людей, які знають, як працювати й уміють це робити", – переконана лідерка партії "Батьківщина".
"Криза на стільки глибока, все падає просто на очах: і ВВП, і економіка, і фінанси, і життя людей. Без нового сильного уряду президенту буде неможливо з цією кризою впоратися. Ми не претендуємо на участь у цьому уряді. Але президент зараз точно повинен зробити так, щоб хоча б уряд був компетентний та ефективний. Тоді в країні багато чого можна буде зробити", – зазначила Юлія Тимошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко спільно зі столичною командою презентувала невідкладний план дій після виборів 25-го жовтня.