Тимошенко може змусити владу хоч якось заворушитися, – експерт
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має чіткий план та пропонує конкретні кроки, які повинна зробити влада, для порятунку країни, тоді як інші українські політики не помічають, що Україна занурюється в пандемію коронавірусу й економічну кризу.
Про це у своєму Facebook заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук, зазначивши, що Тимошенко на екстреній пресконференції зажадала від президента Зеленського нарешті взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. І створити (та очолити) Національний штаб із боротьби з коронавірусом.
"Як тільки Тимошенко після хвороби почала з’являтися в публічному просторі і професійно говорити про правильні механізми допомоги під час COVID-19, цими ж словами раптом заговорили в МОЗ. Про що це свідчить? Що Тимошенко навіть з опозиції, не маючи наразі реальних повноважень, може змусити владу хоч якось заворушитися", – переконаний експерт.
Він також наголосив, що Тимошенко послідовно відстоює теми, які найбільше хвилюють людей: коронавірус, розпродаж землі, несправедлива пенсійна реформа тощо.
На думку експерта, такий порядок денний є ознакою професійного політика та управлінця, який має чіткий план і працює на благо країни та людей.
"На місцевих виборах українці повинні підтримати "Батьківщину", щоб голос Тимошенко і регіонів став ще більш чутним для Зеленського. Якому, як ми вже переконалися, плювати на людей і країну", – наголосив Корнійчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тимошенко заявила, що президент Володимир Зеленський має взяти на себе відповідальність за захист українців від COVID-19, наголосивши, що потрібно об’єднувати ресурси, залучати фахівців і створювати єдиний національний штаб;
раніше лідерка "Батьківщини" нагадала, що місцеві вибори 25 жовтня мають надзвичайне значення для українців і для України, оскільки громади стають самостійнішими й отримують нарешті можливість розпоряджатися своїми ресурсами.