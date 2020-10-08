Тимошенко може змусити владу хоч якось заворушитися, – експерт

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Тимошенко має чіткий план щодо боротьби з кризою в Україні, вважає експерт.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має чіткий план та пропонує конкретні кроки, які повинна зробити влада, для порятунку країни, тоді як інші українські політики не помічають, що Україна занурюється в пандемію коронавірусу й економічну кризу.

Про це у своєму Facebook заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук, зазначивши, що Тимошенко на екстреній пресконференції зажадала від президента Зеленського нарешті взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. І створити (та очолити) Національний штаб із боротьби з коронавірусом.

"Як тільки Тимошенко після хвороби почала з’являтися в публічному просторі і професійно говорити про правильні механізми допомоги під час COVID-19, цими ж словами раптом заговорили в МОЗ. Про що це свідчить? Що Тимошенко навіть з опозиції, не маючи наразі реальних повноважень, може змусити владу хоч якось заворушитися", – переконаний експерт.

Він також наголосив, що Тимошенко послідовно відстоює теми, які найбільше хвилюють людей: коронавірус, розпродаж землі, несправедлива пенсійна реформа тощо.

На думку експерта, такий порядок денний є ознакою професійного політика та управлінця, який має чіткий план і працює на благо країни та людей.

"На місцевих виборах українці повинні підтримати "Батьківщину", щоб голос Тимошенко і регіонів став ще більш чутним для Зеленського. Якому, як ми вже переконалися, плювати на людей і країну", – наголосив Корнійчук.

Тимошенко має чіткий план щодо боротьби з кризою в Україні.
Тимошенко відстоює теми, які найбільше хвилюють людей.
На місцевих виборах українці повинні підтримати "Батьківщину".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Тимошенко заявила, що президент Володимир Зеленський має взяти на себе відповідальність за захист українців від COVID-19, наголосивши, що потрібно об’єднувати ресурси, залучати фахівців і створювати єдиний національний штаб;

  • раніше лідерка "Батьківщини" нагадала, що місцеві вибори 25 жовтня мають надзвичайне значення для українців і для України, оскільки громади стають самостійнішими й отримують нарешті можливість розпоряджатися своїми ресурсами.

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