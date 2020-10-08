Тимошенко може змусити владу хоч якось заворушитися, – експерт

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має чіткий план та пропонує конкретні кроки, які повинна зробити влада, для порятунку країни, тоді як інші українські політики не помічають, що Україна занурюється в пандемію коронавірусу й економічну кризу.

Про це у своєму Facebook заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук, зазначивши, що Тимошенко на екстреній пресконференції зажадала від президента Зеленського нарешті взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. І створити (та очолити) Національний штаб із боротьби з коронавірусом.

"Як тільки Тимошенко після хвороби почала з’являтися в публічному просторі і професійно говорити про правильні механізми допомоги під час COVID-19, цими ж словами раптом заговорили в МОЗ. Про що це свідчить? Що Тимошенко навіть з опозиції, не маючи наразі реальних повноважень, може змусити владу хоч якось заворушитися", – переконаний експерт.

Він також наголосив, що Тимошенко послідовно відстоює теми, які найбільше хвилюють людей: коронавірус, розпродаж землі, несправедлива пенсійна реформа тощо.

На думку експерта, такий порядок денний є ознакою професійного політика та управлінця, який має чіткий план і працює на благо країни та людей.

"На місцевих виборах українці повинні підтримати "Батьківщину", щоб голос Тимошенко і регіонів став ще більш чутним для Зеленського. Якому, як ми вже переконалися, плювати на людей і країну", – наголосив Корнійчук.

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