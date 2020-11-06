Тимошенко: моя мама хворіє на COVID-19, заради ліків довелося підняти пів країни

Народна депутатка України, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що її мати захворіла на коронавірус COVID-19.

Втім, у пошуках необхідних для неї ліків довелося об'їздити пів країни. Про проблеми, пов'язані з наслідками швидкого розповсюдження пандемії, політикиня розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Моя мама зараз на COVID-19 хворіє. Я хочу вам сказати, що я, народна депутатка, лідерка фракції... Для того, щоб дістати ліки, які в цій критичній ситуації можуть їй допомогти, недостатньо було сходити в аптеку. Треба було пів країни підняти! Я хочу себе поставити на місце простої людини, яка стикається з цією бідою", – сказала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: