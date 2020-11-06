Тимошенко: моя мама хворіє на COVID-19, заради ліків довелося підняти пів країни
Нардепка стурбована тим, як проблеми, пов'язані з лікуванням хвороби, вирішують пересічні громадяни
Раніше вона ділилася особистим досвідом боротьби із небезпечною інфекцією
Подолати недугу Тимошенко вдалося всередині вересня
Народна депутатка України, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що її мати захворіла на коронавірус COVID-19.
Втім, у пошуках необхідних для неї ліків довелося об'їздити пів країни. Про проблеми, пов'язані з наслідками швидкого розповсюдження пандемії, політикиня розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Моя мама зараз на COVID-19 хворіє. Я хочу вам сказати, що я, народна депутатка, лідерка фракції... Для того, щоб дістати ліки, які в цій критичній ситуації можуть їй допомогти, недостатньо було сходити в аптеку. Треба було пів країни підняти! Я хочу себе поставити на місце простої людини, яка стикається з цією бідою", – сказала Тимошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
сама Тимошенко також хворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї.
В її оточенні в кінці серпня офіційно підтвердили зараження, повідомивши, що політикиня була у важкому стані.
Джерела стверджували, що стан Тимошенко був настільки важким, що її навіть під'єднували до апарату штучної вентиляції легенів.
Однак народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко запевняв, що Тимошенко не під'єднували до апарату ШВЛ, проте підтверджував її критичний стан через високу температуру.