Тимошенко: маємо забезпечити гідні зарплати лікарям і безкоштовну медицину громадянам

Система охорони здоров’я має працювати так, щоб лікарі отримували гідні заробітні плати, а люди мали доступ до безкоштовних медичних послуг. Тому "Батьківщина" долучилася до вимог медиків зупинити знищення системи охорони здоров’я та закликала негайно запровадити страхову медицину. Про це голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми завтра внесемо до парламенту всеосяжний, з урахуванням усіх деталей, законопроєкт про започаткування в Україні страхової медицини на всіх рівнях. Це досвід та практика розвинених країн світу. Здоров’я кожного українця має бути застраховане. Має бути забезпечене фінансування усіх медичних послуг для дітей, для працюючих людей, для безробітних та пенсіонерів", – зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" пояснила, що фінансування мусить відбуватися щонайменше з чотирьох джерел: не лише внесків самої людини, а й коштів роботодавця, що має отримати відповідне податкове полегшення, а також коштів державного та місцевого бюджетів.

"Коли ми зробимо для людини таку страховку, яка має багатоджерельне фінансування, ми зможемо мінімум у чотири-п’ять разів підняти обсяг коштів, які спрямовуються на фінансування системи охорони здоров’я", – стверджує Тимошенко.

Політик переконана: замість провадження псевдореформ у медицині влада мусить почати піднімати охорону здоров’я, створити належні умови для роботи медиків та надати людям можливість отримувати якісні медичні послуги.

"Зарплата медиків повинна бути європейською, а кожна людина, незалежно від її майнового стану, повинна мати можливість прийти в лікарню та, не викладаючи всі гроші з кишень, отримати медичні послуги", – зауважила Тимошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тимошенко у День матері зворушливо закликала українців привітати своїх мам зі святом.