Тимошенко ініціювала створення парламентської місії для встановлення миру на Донбасі.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що розпочне переговори про створення спеціальної парламентської місії, яка зможе прокласти реальний шлях до миру на Донбасі

Про це вона розповіла на пресконференції в Києві 3 серпня. За словами Тимошенко, через позицію посадовців, Україна не бореться за відновлення територіальної цілісності.

"На жаль, некомпетентність, хаос, відсутність дипломатичного досвіду, відсутність чіткої патріотичної позиції президента Зеленського і його оточення призвели до того, що Україна не бореться за встановлення миру, за відновлення своєї територіальної цілісності", – зазначила Тимошенко.

"Влада завела всі мирні переговори в глухий кут. Підвела наших міжнародних партнерів, європейських друзів. За час президентства Зеленського загинуло 175 осіб. Це абсолютний провал усіх мирних переговорів", – обурилася лідерка партії.

Вона повідомила, що під час нещодавньої зустрічі з керівником президентського офісу Андрієм Єрмаком запропонувала допомогу команди "Батьківщини", яка має достатній дипломатичний досвід, авторитет і міжнародні зв’язки. На жаль, пропозиція залишилася без відповіді.

Тимошенко вважає, що ситуація не має перспектив, поки нею займається чинна влада. Водночас вона нагадала, що Україна – парламентсько-президентська країна, тому саме парламент має взяти відповідальність за встановлення справжнього миру.

Голова "Батьківщини" закликала всіх лідерів фракцій, всіх депутатів, які мають відповідний досвід та авторитет, створити спеціальну парламентську місію, яка зможе брати активну участь в усіх міжнародних переговорах щодо повернення в Україну миру та територій.

"Відсьогодні я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того, щоб була сформована спеціальна парламентська місія, яка зможе прокласти реальний шлях до миру. Нам треба досягти результату. Результат – це відновлення територіальної цілісності України, це завершення війни, це мир, спокій, нормальна робота, нормальне життя країни. Я вірю в цей шлях, і ми починаємо цим шляхом рухатися!" – наголосила Тимошенко.

Як писав OBOZREVATEL: