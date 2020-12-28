Тимошенко буде ефективним прем’єром з якісною програмою дій, – експерт

В Україні зростає суспільний запит на "сильну руку", і єдиний політик, здатний реалізувати цей запит, тобто стабілізувати й виправити ситуацію в державі, – це Юлія Тимошенко.

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" висловив політичний експерт Тарас Загородній. За його словами, це підтверджують і останні рейтинги "Батьківщини".

Він звернув увагу на соціологію групи "Рейтинг", яка засвідчила стабільне зростання рейтингів "Батьківщини" Тимошенко, в той час як позиції решти провідних політсил залишилися незмінними або втратили.

"Зараз усі розуміють, що нам потрібні прораховані жорсткі рішення з боку керівництва Уряду. Юлія Тимошенко як висококласний антикризовий менеджер зможе стабілізувати ситуацію в Україні. Нікого не здивує, якщо одразу після призначення, вона наступного ж дня оголосить нараду, покличе всіх міністрів, РНБО, Коболєва – всі знатимуть, що їм робити, вона ні з ким панькатися не буде", – переконаний експерт.

За його словами, програма Тимошенко "Новий курс", яку вона готувала як програмний документ майбутнього президента, чітко лягає в основу прем’єрської програми й може стати якісною "дорожньою картою" наступного уряду.

"Тимошенко має стабільне електоральне ядро й чітку ідеологію. Згадати хоча б ФОПів, які були відданими прихильниками "слуг народу", але зараз, через необдумані рішення монобільшості, підтримують команду Тимошенко і вдячні їй за відстоювання своїх інтересів", – підсумував експерт.