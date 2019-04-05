Тимошенко буде арбітром? Порошенко відповів на нову ідею Зеленського щодо дебатів

Кандидат на пост президента України, чинний глава держави Петро Порошенко назвав легковажним звернення свого опонента Володимира Зеленського до лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з пропозицією бути модератором дебатів.

Про це він повідомив журналістам в Києві після здачі аналізів, зазначивши, що з повагою ставиться до своїх виборців і своїх опонентів.

"Дебати не є шоу. Я вважаю, що подібне зневажливе і легковажне поводження – це неповага до політика - Юлії Володимирівні Тимошенко, яка посіла третє місце. І, до речі, неповагу до її виборців, тому що більше двох з половиною мільйонів громадян проголосували за Юлію Володимирівну", - сказав Порошенко.

"Я буду робити все можливе, щоб переконати їх (виборців. - Ред.) У другому турі проголосувати за мене. Але подібне ставлення я вважаю негідним", - додав він.

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