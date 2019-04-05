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Тимошенко буде арбітром? Порошенко відповів на нову ідею Зеленського щодо дебатів

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Кандидат на пост президента України, чинний глава держави Петро Порошенко назвав легковажним звернення свого опонента Володимира Зеленського до лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з пропозицією бути модератором дебатів.

Про це він повідомив журналістам в Києві після здачі аналізів, зазначивши, що з повагою ставиться до своїх виборців і своїх опонентів.

"Дебати не є шоу. Я вважаю, що подібне зневажливе і легковажне поводження – це неповага до політика - Юлії Володимирівні Тимошенко, яка посіла третє місце. І, до речі, неповагу до її виборців, тому що більше двох з половиною мільйонів громадян проголосували за Юлію Володимирівну", - сказав Порошенко.

"Я буду робити все можливе, щоб переконати їх (виборців. - Ред.) У другому турі проголосувати за мене. Але подібне ставлення я вважаю негідним", - додав він.

Новина оновлюється.

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