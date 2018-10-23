МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Тимошенко, Богомолець і Денисова увійшли у ТОП-100 найвпливовіших жінок України

22.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народний депутат, глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова увійшли у ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Очолила рейтинг впливових жінок Юлія Тимошенко — автори відзначили її за "незмінну здатність повставати з попелу". Варто зазначити, що лідер "Батьківщини" утримується на першій позиції другий рік поспіль.

"Протягом 20 років країна з цікавістю спостерігає за її злетами і падіннями, переходами з влади в опозицію і назад, арештами і виходами на свободу, змінами іміджу, партнерів і навіть ідеології. Влітку 2018 року лідер рейтингу з помпою презентувала нову політичну програму своєї партії під назвою "Новий курс", покликану переконати українців у появі на світ нової Юлії Тимошенко", — констатували редактори видання.

Людмила Денисова посіла у списку "найвпливовіших жінок України" 10 місце. У порівнянні з минулим роком вона піднялася на істотні 38 позицій. За плечима Денисової досвід роботи у Міністерстві соцполітики і профільному парламентському комітеті, а в цьому році вона стала головною правозахисницею країни.

"Від самого початку я відчувала, що хочу цим займатися, що можу бути корисною людям. Впевнена, що не помилилася. Я хочу захистити кожного. Особливо — в умовах війни", — розповіла Денисова виданню "Фокус".

У 2018 році Людмила Денисова двічі побувала в Росії, намагаючись домогтися побачень з українськими політв'язнями, але влада РФ перешкодила зустрічам.

Ольга Богомолець посіла у рейтингу 22-й рядок. У порівнянні з минулим роком вона показала справжній якісний ривок, перестрибнувши одразу 60 рядків рейтингу. Редакція, зокрема, високо оцінила її заслуги у сфері законотворчості, спрямованої на покращення ситуації в українській охороні здоров'я.

Тимошенко, Богомолець і Денисова увійшли у ТОП-100 найвпливовіших жінок України

"Богомолець — автор закону про обов'язкове медичне страхування. Вона наполягає, що медстрахування дозволить створити нову європейську систему охорони здоров'я в Україні. Виступає одним із найзапекліших критиків медичної реформи у виконанні нинішнього МОЗ. Ольга Богомолець у 2018 році ініціювала прийняття парламентом законів про декомунізацію психіатрії, прозорість клінічних випробувань медикаментів, закону про трансплантацію, який запрацює у 2019 році і дасть шанс на друге життя людям, що потребують пересадки органів", — написав "Фокус".

Також редактори нагадали, що восени 2018 року Богомолець домоглася, щоб МОЗ задіяв кошти, призначені на лікування важкохворих, які залишилися на його рахунках з минулого року.

Зазначимо, це вже 13-й щорічний рейтинг, який публікується виданням. Він складений редакційною колегією "Фокуса". В обговоренні списку брали участь експерти у сфері політики, економіки, суспільних процесів і культури. Претенденток оцінювали за п'ятьма критеріями: можливість впливати на прийняття державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста популярність і родинні зв'язки.

Особи
Ольга БогомолецьЮлія ТимошенкоЛюдмила Денисова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ларченко Олег
Ларченко Олег
Не знаю на рахунок Денисової , але ті дві курви явно не в кращу сторону впливають
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги