Тимошенко, Богомолець і Денисова увійшли у ТОП-100 найвпливовіших жінок України

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народний депутат, глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова увійшли у ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Очолила рейтинг впливових жінок Юлія Тимошенко — автори відзначили її за "незмінну здатність повставати з попелу". Варто зазначити, що лідер "Батьківщини" утримується на першій позиції другий рік поспіль.

"Протягом 20 років країна з цікавістю спостерігає за її злетами і падіннями, переходами з влади в опозицію і назад, арештами і виходами на свободу, змінами іміджу, партнерів і навіть ідеології. Влітку 2018 року лідер рейтингу з помпою презентувала нову політичну програму своєї партії під назвою "Новий курс", покликану переконати українців у появі на світ нової Юлії Тимошенко", — констатували редактори видання.

Людмила Денисова посіла у списку "найвпливовіших жінок України" 10 місце. У порівнянні з минулим роком вона піднялася на істотні 38 позицій. За плечима Денисової досвід роботи у Міністерстві соцполітики і профільному парламентському комітеті, а в цьому році вона стала головною правозахисницею країни.

"Від самого початку я відчувала, що хочу цим займатися, що можу бути корисною людям. Впевнена, що не помилилася. Я хочу захистити кожного. Особливо — в умовах війни", — розповіла Денисова виданню "Фокус".

У 2018 році Людмила Денисова двічі побувала в Росії, намагаючись домогтися побачень з українськими політв'язнями, але влада РФ перешкодила зустрічам.

Ольга Богомолець посіла у рейтингу 22-й рядок. У порівнянні з минулим роком вона показала справжній якісний ривок, перестрибнувши одразу 60 рядків рейтингу. Редакція, зокрема, високо оцінила її заслуги у сфері законотворчості, спрямованої на покращення ситуації в українській охороні здоров'я.

"Богомолець — автор закону про обов'язкове медичне страхування. Вона наполягає, що медстрахування дозволить створити нову європейську систему охорони здоров'я в Україні. Виступає одним із найзапекліших критиків медичної реформи у виконанні нинішнього МОЗ. Ольга Богомолець у 2018 році ініціювала прийняття парламентом законів про декомунізацію психіатрії, прозорість клінічних випробувань медикаментів, закону про трансплантацію, який запрацює у 2019 році і дасть шанс на друге життя людям, що потребують пересадки органів", — написав "Фокус".

Також редактори нагадали, що восени 2018 року Богомолець домоглася, щоб МОЗ задіяв кошти, призначені на лікування важкохворих, які залишилися на його рахунках з минулого року.

Зазначимо, це вже 13-й щорічний рейтинг, який публікується виданням. Він складений редакційною колегією "Фокуса". В обговоренні списку брали участь експерти у сфері політики, економіки, суспільних процесів і культури. Претенденток оцінювали за п'ятьма критеріями: можливість впливати на прийняття державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста популярність і родинні зв'язки.