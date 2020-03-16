Тимошенко заявила, що смертей від коронавірусу більше й закликала врятувати Україну

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що офіційна статистика щодо коронавірусу не відображає справжньої картини захворюваності на COVID-19 й смертності від нього.

У зв’язку з цим вона закликала владу створити антикризовий штаб. Про це політикиня заявила під час виступу на погоджувальній раді Верховної Ради 16 березня.

"Ми до кінця не усвідомлюємо, перед якою загрозою постала Україна і весь світ. За весь час незалежності не було такої ситуації, коли б об’єдналися смертельна хвороба, – яка оголошена ВООЗ вперше за останні 100 років всесвітньою пандемією, – з кризою фінансовою й економічною, війною, яку ведуть проти України, з дуже слабкою економікою і надзвичайно вразливими фінансами", – висловилася Тимошенко.

Юлія Тимошенко pravda.com.ua

Вона звернулася до представників влади із закликом відкласти у сторону всі "політичні амбіції, протистояння і бої".

"Зараз усім треба об’єднатися в антикризовий штаб з однією метою: врятувати Україну і людей", – зазначила лідерка "Батьківщини".

Водночас політикиня підкреслила, що як колишній "прем’єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу", готова особисто увійти в усі антикризові штаби.

"Бажано, щоб він був один… І працювати без вихідних і відпочинку, щоб Україну захистити", – запевнила вона.

Крім цього, Тимошенко назвала три речі, які в країні треба зробити невідкладно й уже сьогодні:

Перше: потрібно зробити абсолютним карантин, перевірити його до молекул.

Друге: негайно відновити реальну статистику про те, що в Україні робиться із захворюванням.

"Я стверджую – як людина, яка розуміє, що говорить: у нас набагато більше захворювань і набагато більше померлих (ніж каже влада. – Ред.), але ми цього не знаємо", – наголосила лідерка "Батківщини".

Третє: ЗМІ мають надавати людям знання, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або будь-яку нежить.

"Я прошу владу: зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, куди людям звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу", – сказала Тимошенко.

Насамкінець вона додала, що також потрібно подбати про людей, які перебувають в ізоляції через підозру на коронавірус, і батьків, котрі сидять із дітьми вдома. Окрім цього, централізовано закупити противірусні препарати та необхідні лікарські засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

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