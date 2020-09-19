Тимошенко подала до суду на Лещенка

Дар'я Дурова Політика 18:29, 19.09.2020 Оновлено: 18:36, 19.09.2020

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала в суд на екснардепа, журналіста Сергія Лещенка.

Про це 19 вересня повідомив сам Лещенко на своєму Telegram-каналі. Він уточнив, що позов поданий до Печерського суду.

"Судитися я люблю, маю величезний досвід", – написав колишній парламентарій.

Предмет позову, судячи з фото, яке опублікував Лещенко, – захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Про що саме йдеться, Лещенко не повідомив.

Інформація про позов.
Telegram / Лещенко тут
Повний пост Лещенка.
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.

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