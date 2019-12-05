Time помістив Зеленського на обкладинку: чим президент України вразив США

Журнал Time помістив на обкладинку свого випуску, який вийде 16 грудня, фото президента України Володимира Зеленського з заголовком: "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий в пастку між Путіним і Трампом".

Анонс інтерв'ю вийшов кілька днів тому. OBOZREVATEL пропонує згадати про головні тези, що прозвучали в ньому.

Президент стежив за ходом справи про імпічмент Трампа, був в курсі пред'явлених йому звинувачень. Зокрема, про те, що нібито президент США чинив на нього тиск, вимагаючи розслідування відносно сина його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена, в обмін на військову допомогу Україні. Зеленський в черговий раз відкинув звинувачення в неформальній угоді "послуга за послугу".

"Я ніколи не розмовляв з президентом Трампом з позиції "послуга за послугу . Це не моє. Я не хочу, щоб ми виглядали як жебраки. Але ми на війні. Якщо ви є нашим стратегічним партнером, ви не можете нічого блокувати для нас. Я думаю, що це просто справедливо. Це не "послуга за послугу".

Володимир Зеленський на обкладинці журналу Time Time

Коли Зеленського запитали, чи довіряє він Путіну, той відповів: "Я взагалі нікому не довіряю. Політика – не точна наука. Ось чому в школі я любив математику. Ніхто не заслуговує на довіру. Просто у кожного є свої інтереси".

З приводу майбутнього нормандського саміту Зеленський зауважив, що на попередні нормандські зустрічі учасники приходили без очікувань, що щось станеться. З приводу зустрічі 9 грудня президент України також висловився досить песимістично.

У той же час Зеленський підкреслив: "Я б ніколи не хотів, щоб Україна була місцем на карті, на шахівниці великих світових гравців, щоб хтось міг кинути нас, використовувати нас як прикриття, як частину якоїсь угоди".

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!