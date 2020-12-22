Тіло Кернеса доставили у собор для відспівування. Фото

Тіло померлого мера Харкова Геннадія Кернеса у вівторок, 22 грудня, доставили у Благовіщенський собор.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Труха", саме тут вранці 23 грудня розпочнеться відспівування. Також опубліковані фото з труною (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Біля собору встановлюють великий екран для трансляції відспівування.

"Тіло Геннадія Кернеса тільки що на катафалку привезли в Благовіщенський собор. Завтра вранці почнеться відспівування", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що біля собору встановлюють великий екран, на якому транслюватимуть богослужіння.

Труну з тілом Кернеса в соборі.

Водночас на сайті Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба повідомляється, що військовослужбовці не братимуть участі в церемонії прощання з Кернесом.

"На церемонії прощання і похоронах передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про притягнення до церемонії близько 50 військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії був скасований", – зазначили у виші.

Нагадаємо, що під час підготовки почали до похорону мера міста до театру опери та балету, де проходитиме прощання, вивели на репетицію близько 30 курсантів університету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса з-за ускладнень, викликаних коронавірусів стало відомо 17 грудня. При цьому на табличці хреста, який підготували працівники ритуальної служби, датою його смерті вказано 16 грудня.

Тіло Кернеса доставили до Харкова 21 грудня. В аеропорту його зустрічали журналісти та топчиновники.